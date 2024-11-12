- Tarsus'ta 'İpek Böcekçiliği Yetiştiriciliği' semineri' düzenlendi

MERSİN (İHA) - Tarsus Belediyesi tarafından, tarıma ve yerel üretime katkı sağlamak amacıyla 'İpek Böcekçiliği Yetiştiriciliği' semineri düzenlendi. Seminerde, ipek böcekçiliği teknikleri ve sürdürülebilir üretim yöntemleri hakkında bilgiler verildi.
Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen 'İpek Böcekçiliği Yetiştiriciliği' semineri, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Seminerde, S.S 976 Numaralı Akdeniz Bölgesi Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Mehmet Sönmez, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
Katılımcılar, ipek böcekçiliği alanındaki potansiyel ve üretim teknikleri ile sektördeki gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Tarsus Belediyesi, yerel üreticilerin gelişimine katkı sağlamak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek adına bu çalışmalara devam edeceğini duyurdu.
 

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