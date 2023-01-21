Tarsus Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı ve hijyenik koşullarda üretilen ekmeğe ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ikinci ekmek fırını için de çalışmalarını başlattığını duyurdu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın vatandaşlara verdiği sözlerden biri olan ikinci belediye ekmek fırını için Kemalpaşa Mahallesi’nde çalışmalar başladı. Hijyen koşullarına uygun olarak üretilen 200 gram ağırlığındaki ekmekler, Tarsus Belediye Ekmek Fırınında uygun fiyatla satışa sunuluyor. Gösterilen yoğun talep üzerine ve Tarsusluların ekmeğe ulaşımı kolaylaştırmak için harekete geçen Başkan Bozdoğan, çalışmaların başladığının müjdesini verdi. Belediye ekmek fırını önünde oluşan kuyruğa çözüm üretmek için ikinci ekmek fırınını da açacaklarını belirten Başkan Dr. Haluk Bozdoğan, "Söz verdiğimiz üzere koşullar ne olursa olsun her zaman halkımızın yanındayız. İkinci belediye ekmek fırınımız için çalışmalarımız başladı. 60 bin kapasiteye sahip olacak ikinci fırınımız ile vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarsus Belediyesi Halk Ekmek Fırını, dar gelirli vatandaşlara destek için ayda 1 milyonun üzerinde adet ekmek çıkartıyor.