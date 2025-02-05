Mersin’in Tarsus ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, halk sağlığına zararlı olduğu tespit edilen 1.5 ton peynir ele geçirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde gıda denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, bir işletmede yaptıkları incelemede, halk sağlığını tehdit eden bin 500 kilogram peynir ele geçirdi. 3 kilogramlık bidonlar içerisinde son kullanma tarihi ve menşei belli olmayan, etiketsiz peynirlere el konulurken, sağlığı tehdit eden ürünler Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde imha edildi.

Halk sağlığı konusunda taviz vermeyeceklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğiz. Bu tür olumsuzluklara karşı 7/24 sahadayız. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim önceliğimizdir" dedi.