Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, Hafıza Korteji ile kutlanacak. Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın öncülüğünde düzenlenecek korteje, halk, esnaf ve sivil toplum kuruluşları katılacak.

Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek olan Hafıza Korteji için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın öncülüğünde, Tarsus’un kurtuluş mücadelesini hafızalarda diri tutmayı hedefleyen kortej, birlik ve dayanışma ruhunu yeniden canlandıracak. 103 yıllık şanlı mücadelenin ruhunu tüm kentte hissettirecek Hafıza Korteji, odalar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve vatandaşların katılımıyla düzenlenecek. Tarsus’un bağımsızlık ruhunu yansıtacak kortej, kentte birlik ve dayanışma havasını güçlendirecek.

“Hafıza kortejinde buluşacağız”

Etkinliğe önem verdiğinin altını çizen Başkan Boltaç, “Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşu bizim için önemli bir yere sahip. Geçmiş dönemlerde Tarsus’un esnafları; berberler, kebapçılar, kömürcüler gibi çeşitli meslek grupları bir araya gelerek bir esnaf korteji düzenlerdi. Tarsus’un belleğinde yer eden tüm simgeler ve meslekler, bu kortejde canlanarak kentin tarihini ve kültürünü yansıtırdı. Bu anlamda ‘Hafıza Korteji’, geçmişin izlerini hatırlatmanın yanı sıra ortak belleğimizi diri tutmak ve gelecek nesillere aktarmak açısından büyük önem taşıyor. Hazırlıklarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz. Hep beraber Hafıza Kortejinde buluşacağız” dedi.

Hafıza Korteji, Tarsus’un tarihi mirasını yaşatırken, aynı zamanda bugünden geleceğe bir köprü kurmayı hedefliyor.