Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, çocuklara yönelik yürüttüğü projelerine devam ediyor. Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tarsus Şehir Tiyatrosu tarafından “Güneşli Bir Resim Çiz Bana” adlı etkinlik düzenlendi.

Kargılı Mahallesi’nde yapılan, “Güneşli Bir Resim Çiz Bana” etkinliğinde çocukların kültürel ve sanat gelişimlerini destekleme çerçevesinde drama eğitimi verildi. Tarsus Şehir Tiyatrosu ekibi, çocukların yüzlerini boyayarak etkinliği renklendirdi. El becerilerini destekleme maksatlı ise takı atölyesinde çocuklar kendilerini geliştirdi. Birbirinden eğlenceli şarkılar söylenerek müzik şöleni yaşandı. Tarsus’un meşhur geleneksel limon dondurması ve mısır ikram edildi. Ardından geleneksel çocuk oyunları oynanarak keyifli anlar yaşandı.

Şenlikler, 11 Temmuz saat 17.00’de Alifakı Mahallesi, 12 Temmuz saat 17.00’de Çiçekli Mahallesi, 13 Temmuz saat 17.00’de Kelahmet Mahallesi ve 14 Temmuz Halitağa Mahallesi’nde devam edeceği belirtildi. Sosyalleşme sürecini destekleyen etkinlikler sayesinde çocukların bu yaz da hem eğleneceği hem de öğrenmenin tadını çıkaracağı ifade edildi.