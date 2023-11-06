Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince ulaşım altyapısının güçlendirilmesi üzerine cadde ve bulvarlarda yürütülen yenileme faaliyetleri devam ediyor. Çalışmalar bünyesinde Tarsus ilçesinde, Celalabad Caddesi ile Gazneliler Caddesi üzerinde yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Tozkoparan Zahit Mahallesi’nde yer alan 550 metre uzunluğundaki Celalabad Caddesi’nde uygulanan çalışmaların yanı sıra, yine aynı mahallede bulunan ve Mimar Sinan Bulvarı’na kadar uzanan 700 metre uzunluğundaki Gazneliler Caddesi’nde gerçekleştirilen bozuk zemin söküm, ıslah ve sıcak asfalt serim işlemi tamamlandı.

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Tarsus’u nakış nakış işliyor”

Tozkoparan Zahit Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Baran, geçtiğimiz yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından mahallenin ana arteri konumundaki 3814. Sokak üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın ardından, Gazneliler ve Celalabad Caddesinin de asfaltlanmasından dolayı memnun olduklarını söyleyerek, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız, Tarsus’u nakış nakış işliyor. Gurur duyuyoruz başkanımızla” dedi. Yolda daha önce meydana gelen çökmelerin giderildiğini de ifade eden Muhtar Baran, “Yollarla birlikte, MESKİ de çalışmalarını tamamladı. Şu anda bir eksiğimiz yok. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.