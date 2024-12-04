Tarsus Belediyesi, halk sağlığını korumak için fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent geneli fırınlarda genel hijyen kuralları, gramaj, baca kontrolü ve fiyat tarifelerinin kontrolünü gerçekleştirdi. İşletmelerin fiyat etiketi ve hijyen kurallarına uyumu denetlendi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere tespit tutanağı uygulandı. Ekipler, işletme sahiplerini hijyen ve kalite standartlarına uygun üretim yapma konusunda uyardı. Özellikle baca temizliklerinin düzenli yapılmasının ve üretim alanlarının hijyenik şartlara uygun tutulmasının önemi vurgulandı.

"Denetimler düzenli sürecek”

Denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini açıklayan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın kazançlı çıkacağı bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Kurallara uyan işletmelerimizi destekleyeceğiz, ancak halk sağlığını tehdit eden işletmelere asla göz yummayacağız. Bu anlamda denetimler düzenli olarak sürecek” dedi.