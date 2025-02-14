Mersin’in Tarsus ilçesinde polisin baskın yaptığı evde ele geçirilen satışı ve beslenmesi yasak 1 makak maymunu ve 3 sincap koruma altına alınıp, hayvanat bahçesine teslim edildi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, merkez Eski Ömerli Mahallesi 1310 Sokak’taki bir adreste yasaklı hayvan satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile birlikte ihbarın yapıldığı B.Y.U.’ya (27) ait eve baskın yapan ekipler, bahçede kafesler içerisinde 1 makak maymunu ve 3 sincap ile karşılaştı. Makak maymunu ile sincaplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından alınarak Tarsus Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

Şüpheli B.Y.U. hakkında ’yasak ırklı hayvan satışı’ suçundan işlem başlatıldı.