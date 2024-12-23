Tarsus’ta ev yangını





Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın Yeşiltepe Mahallesi'nde G.Ç.'ye ait müstakil bir evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112'yi aradı. Bunun üzerine olay yerine gelip yangına müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Evin mutfak ve oturma odasının zarar gördüğü olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.