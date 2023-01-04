Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, ders çalışabilecekleri bir ortam kazandırmak ve kitap okuyabilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla belediye tesisleri içinde etüt merkezi açılışı gerçekleştirdi.

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, ders çalışabilecekleri bir ortam kazandırmak ve kitap okuyabilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla belediye tesisleri içinde etüt merkezi açılışı gerçekleştirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, öğrencilerin sorunlarını dinlemek ve taleplerini not almak amacıyla üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerin etüt merkezi ihtiyacını dile getirmeleri üzerine anında harekete geçen Başkan Bozdoğan, belediye tesisleri içinde bir etüt merkezi hazırlıklarına başladı. Çok kısa bir sürede öğrencilerin tüm ihtiyacına karşılık verebilmek üzerine hazırlanan tesis içerisinde kitaplar, internet, bilgisayar, yazıcı ile tam donanımlı hale getirildi. Aynı zamanda etüt merkezi içinde öğrencilere ücretsiz çorba imkanı da tanınacak. Tarsus Belediye tesisleri içerisinde öğrencilerin, meclis üyelerinin ve vatandaşların katılımı ile etüt merkezinin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Tarsus Üniversitesi öğrencisi ve kız öğrenci yurdu temsilcisi Serap Araz, etüt merkezi için Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a teşekkür ederek, ”Her öğrenci gibi ders çalışabileceğimiz, kitap okuyabileceğimiz, daha iyi verim alabileceğimiz sakin bir çalışma ortamına ihtiyaç duyuyorduk. Bundan çok kısa bir süre önce değerli Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan, bizim ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi dinleyebilmek için bizi makamlarında ağırladılar. Kendisine sorunlarımızı ilettik. Bu problemin çözümü olarak çok kısa sürede bu binayı bizim için etüt merkezi haline getirdiler" diye konuştu.

Tarsus Üniversitesi öğrencisi ve erkek yurdu öğrenci temsilcisi Taha Karabulut ise “Gecesi ve gündüzüyle burayı açmak için çaba sarf eden başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ederiz, bu bizim büyük bir ihtiyacımızdı. Öğrenci olarak bu merkezin bu kadar kısa sürede açılacağını ve tüm ihtiyaçlarımızın karşılanacağını bilmiyorduk. Söz verdi başkanımız ve hemen tuttu. Her şey için teşekkür ederiz" dedi.

Tüm imkanlarla öğrencilerin yanında olduklarını dile getiren Bozdoğan, “Tarsus’ta üniversite ve lise öğrencilerimizin ziyaretlerinde dile getirdikleri etüt merkezi talebine duyarsız kalmayarak, 8 gün gibi kısa bir süre içerisinde, etüt merkezimizi öğrencilerimizin hizmetine açtık. Sabah 08.00-23.00 saatleri arasında, yemek ve çeşitli ikramların yapılacağı, internet, kütüphane, yazıcı gibi temel ihtiyaçlara hizmet veren tesisimiz Tarsus’umuza hayırlı olsun. Gençlerimizin seslerine kulak vererek, Tarsus’un pırıl pırıl geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.