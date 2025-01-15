Tarsus Belediyesinin çevre bilincini artırmaya yönelik düzenlediği etkinlikte öğrencilere küresel ısınma ve enerji tasarrufu konularında farkındalık kazandırıldı.

Tarsus Belediyesi, geleceğin teminatı gençleri bilgilendirmek amacıyla hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında Eshab-ı Kehf Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, 350 öğrenci, öğretmenlerle bir araya geldi. Etkinlik boyunca, öğrencilere küresel ısınma, enerji tasarrufu ve çevre kirliliği konuları hakkında detaylı bilgiler aktarılırdı.

Eğitim öncesi düzenlenen makale ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdik edildiği etkinlikte, küresel ısınmanın etkilerini somutlaştıran bir deney, öğrencilerde farkındalık oluşturdu.

Etkinlik sonunda öğrencilere, çevre bilincini pekiştirmek amacıyla fidan hediye edildi.