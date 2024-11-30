Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen ’Uluslararası Tarım Çalıştayı’ sona erdi. Yoğun katılımla gerçekleşen çalıştayda, tarım sektörünün sürdürülebilir çözümlerle korunması ve geleceğe yönelik somut adımlar atılması amacıyla önemli başlıklar ele alındı.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Uluslararası Tarım Çalıştayı’nın birinci gününde, ’Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik’, ’Tarımda Yenilikçi Uygulamalar ve Araştırmalar’ ile ’Bitki Sağlığı ve Tarım- Sürdürülebilir Çözümlerle Geleceği Şekillendirmek’ gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Çalıştayın ikinci gününde ise ’Tarımın Geleceği’, ’Topraktan Sofraya Sürdürülebilir Tarım’ ve ’Naturel Sızma Zeytinyağı Tadımı Eğitimine Giriş’ gibi başlıklarla katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Alanında uzman akademisyenler, girişimciler ve tarımsal kalkınma alanında önemli isimler, sektördeki mevcut durumu masaya yatırarak, katılımcılara geleceğe yönelik perspektifler sundu. Tarımda sürdürülebilir uygulamaların önemi vurgulanırken, toprağın korunmasının gelecek nesiller için hayati olduğu dile getirildi. Çalıştay, katılımcıların aktif katılımıyla sona ererken, etkinlikte hazırlanan sonuç raporu, tarım sektörünün gelişimine yönelik önemli adımların atılmasına zemin hazırladı.