Tarsus Belediyesi tarafından Tarsus’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101.Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen, ’Tarsus’un Kurtuluşu Geleneksel 16.Satranç Turnuvasında’ hamleler yarıştı.

Turnuvaya farklı yaş kategorileri ve 10 ilden 120 lisanslı satranç sporcunun yarıştığı turnuvada, 25 bin 400 TL ödül sahiplerini buldu.

Tarsus Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ve Tarsus Satranç İlçe Temsilciliği iş birliği ile 27 Aralık Tarsus’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101.Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenler belli oldu. Tarsus Belediyesi Tesislerinde başlayan turnuvanın açılış hamlesi gerçekleştirilerek turnuva başladı. Müsabakalar çekişmeli anlara sahne olurken, satranç heyecanı akşam saatlerine kadar sürdü. Çocukları içeride ter dökerken, aileleri çocuklarından gelecek güzel haberleri dışarıda heyecanla bekledi.

"İnşallah tüm satranç turnuvalarını Tarsus’ta yapacağız"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "2 gün sonra Tarsus’un kurtuluşunun 101.yılını kutlayacağız. Cumhuriyetin en önemli değerlerinden biri de eğitim alanıdır. Tarsus’un Kurtuluşunun 101. Yılında başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Federasyon temsilcisi arkadaşlarımızın emekleri ortada. Federasyon başkanımız Tarsuslu ve gurur duyuyoruz, kendilerine ve şükran minnet duygularımı iletiyorum. İnşallah tüm satranç turnuvalarını Tarsus’ta yapacağız ve bu kentin gelecekteki aydın insanlarını bu yaşta eğiterek elimizden geleni yapacağız. Tüm çocuklarımızı ve velilerimize teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Turnuvada, 8 yaş altı, 8 yaş altı en iyi yerel, 12 yaş altı, 12 yaş altı en iyi yerel, açık kategori ve açık kategori en iyi yerel olmak üzere toplam 6 kategoride 16 ilden 120 satranç sporcusu yarıştı. 15 dakika+10 saniye düşünme süresinde yapılan turnuva sonunda, derece giren sporculara kupa ve nakit para ödülü verildi. Turnuvaya katılan tüm katılımcılara madalya takdim edildi.

Turnuvada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle oluştu:

"8 Yaş altı kategorisi: Kaan Coşkun, Emir Batu Ünsal, Cansın Maya Aysen. 8 yaş altı yerel kategorisi; Mehmet Kaan Sarı, Hüseyin Kesen, Enes Yaman. 12 yaş altı kategorisi; Ege Öz, Ayaz Şakın, Oğuz Kaan Baş. 12 yaş altı yerel kategorisi; Oğuz Kaan Baş, Melih Köse, Ali Kutay Alkol. Açık kategorisi; Taylan Rüzgar İnce, Egemen Gülden, İbrahim Berk Züberoğlu. Açık kategorisi en iyi yerel; Ege Arkan, Ufuk Kaymak, Sertaç Altuğ."