Tarsus Belediyesi dikiş atölyesinde görevli kadınlar, deprem bölgesinden ilçeye gelen vatandaşlara destek olmak için kışlık kıyafet dikiyor.

Tarsus Belediyesi dikiş atölyesinde görevli kadınlar, deprem bölgesinden ilçeye gelen vatandaşlara destek olmak için kışlık kıyafet dikiyor.

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı dikiş atölyesinde görev alan kadınlar, deprem bölgesinden ilçeye gelen vatandaşlar için dikiş makinalarının başına geçti. Büyük bir dayanışma örneği göstererek temin edilen kumaşlar ile soğuk havalarda kışlık pijama ören dikiş ustaları, arta kalan kumaşlar ile de bere dikimi gerçekleştiriyor. Erkek, kadın ve çocuklar için pijama diken ustalar, her diktikleri pijamaya umutlarını saklıyor.

Deprem bölgesinden Tarsus’a gelen vatandaşların yaralarını sarmak için çalıştıklarını söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Dikiş Atölyesi Sorumlusu Murat Uluçam, “Bu atölyemizde büyük bir dayanışma örneği görüyorsunuz. Atölyemizde kumaşlarımız ile kadın, erkek ve çocuklara kışlık pijama dikiyoruz. Kumaşlarımızı iyi kullanıyoruz, çünkü her bir kumaşımız bir vatandaşımızı ısıtacak. Depremden etkilenen ve kentimize gelen vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olmak, yaraları sarmak için uğraşıyoruz. Havalar ısındıkça yazlık olarak da dikeceğiz ve biz en son kalan parçaları bere yapıyoruz" dedi.

"Çorbada bizim de tuzumuz olsun"

Dikiş Atölyesi ustası Sultan Karakaş, yaptıkları işin çok özel olduğunu belirterek, "Biz dikiş dikerek var olduk ve en büyük yeteneğimizi afet felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için kullanmak istedik. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmak istiyoruz. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik" ifadelerini kullandı.

"Kalbimizi ortaya koyuyoruz"

"Her diktiğimiz pijama ile bir umut hayal ediyoruz" diyen Dikiş Atölyesi Ustası Fulya Akkuş ise "Depremden sonra kadınlar olarak düşündük ve bizler kadın dayanışması göstererek böyle bir iş ortaya koymak istedik. Elimizden gelen, el emeğimizin olduğu bir işi yaptık. Bu işi yaparken kalbimizi ortaya koyuyoruz. Belediyemizin tüm birimleri seferber olurken biz de dikiş atölyesinden katkı sağladık" şeklinde konuştu.