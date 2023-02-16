Tarsus Belediyesi deprem bölgelerinden ilçeye gelen vatandaşlar için sıcak yemek ikramına devam ediyor.

11 ili vuran iki büyük depremin yaralarını sarmak için tüm ekipleriyle ilk andan itibaren harekete geçen Tarsus Belediyesi, deprem bölgesine yaptıkları yardımların yanı sıra yemekhanesinde ilçede konaklayan depremzede vatandaşlar için sıcak yemek hizmeti veriyor. Kent genelinde günlük ortalama 6 bin dağıtılan ve yemekhanede özenle hazırlanan sıcak yemekler, deprem bölgesinden gelerek kentte konaklayan vatandaşlara ulaştırılıyor.

Tarsus Belediyesi depremzede vatandaşlar için sıcak yemek hizmetini özveri ile sürdürerek, günlük çorba ve yemek dağıtıyor. Depremin ilk anlarından itibaren, başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere barınma ve lojistik ile birlikte gıda, giysi ve diğer malzeme desteklerini sürdüren Tarsus Belediyesi, kente gelen vatandaşların yaralarını bir bir sarmak için çalışıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, desteklerinin devam edeceğini dile getirerek, “Deprem bölgesinden kentimize gelen vatandaşlarımız için Tarsus Belediyesi olarak tek yürek çalışıyoruz. Bu süreçte belediyemizin yemekhanesinde aşlar kaynamaya devam ediyor. Elimizden gelen tüm desteği sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Günlük ortalama 6 bin yemek vatandaşlarımıza ulaşıyor, günde 3 öğün çorba ve yemek hizmetimiz 5-6 noktada sürüyor. Yaraları tek tek birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.