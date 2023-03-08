Tarsus Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla deprem bölgesinden ilçeye gelen kadınlara hijyen seti ve el emeği örülen hediyeliklerin dağıtımını gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerini bu yıl, deprem bölgesinden Tarsus’a gelen kadınlar için ayırdı. Ülkede yaşanan depremler nedeniyle memleketlerinden gelerek Tarsus’a yerleşen kadınları ziyaret eden Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, geçmiş olsun dileklerini ileterek, hijyen setleri ve el sanatları atölyesinde örülen el emeği ürünleri hediye etti.

Depremin bıraktığı yaraları hep birlikte saracaklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede misafir edilen kadınlara her zaman destek olacaklarını söyleyerek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle buradaki depremzede kadınlarımızı ziyaret edip, aile destek merkezimizdeki kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünleri ayrıyeten hijyen setleri hediye ederek bir nebze de olsa yaralarını sarmak istedik. Bütün kadınların, kadınlar gününü kutluyorum" dedi.