Tarsus Belediyesince, deprem bölgesinden ilçeye gelen ailelere sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

Tarsus Belediyesince, deprem bölgesinden ilçeye gelen ailelere sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

Depremin olduğu ilk günden itibaren hem bölgeye yardımı hem de kente gelen vatandaşlar için desteklerini sürdüren Tarsus Belediyesi, belediye bünyesinde yer alan Sağlık İşleri Müdürlüğü aracılığıyla depremzede aileleri sağlık taramasından geçiriyor. Yoğun göçün yaşandığı Tarsus’ta sağlık personeli ekipleri tarafından, Kilikya Nehir Derneği Tarsus Şubesi, Tarsus Cem ve Kültür Evi, Mehmet Çelebi Spor Salonu ve Tekeliören Garip Baba Mustafa Cem Evi’nde kalan vatandaşlara sağlık taraması yapıldı.

Deprem felaketi sebebiyle kente gelen vatandaşların taleplerini dinleyen ekipler, tansiyon ölçümü, hap kontrolleri ve genel rutin sağlık kontrolleri yaptı.