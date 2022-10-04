Defne kalitesini artırmak, verimi yükseltmek ve yanlış uygulamaların önüne geçmek amacıyla Tarsus Emirler Mahallesinde üretime başlanacak defne sahasında üretim tatbikatı yapıldı.

Tatbikata, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Aslanhan, Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse, İşletme Müdür Yardımcısı Hasan Şevk, Orman İşletme Şefleri, defne ihalesini alan müşteri ve üretimde çalışacak köylüler katıldı.

Defne üreticileri ile sahada çalışan işçilere, defne alanlarında üretimin nasıl yapılacağı, defnenin bol miktarda kök ve kütük sürgünü verme özelliği olduğunu, uygulanacak kesimlerde bitkinin sürgün verme kabiliyetinin köreltilmemesi gerektiğini, tekniğine uygun üretim ile hem verimin hem de ürün kalitesinin artacağı uygulamalı olarak anlatıldı.

Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde Defne Faydalanma Planı yapılan alan 3.74 ha olup yıllık ortalama 1.25 ha alanda üretim yapılmaktadır. Yıllık plan verisi ortalama 1 tondur. 2022 yılı 348 ton defnenin ihalesi yapılmış olup üretime başlanılmıştır.