Çocukların küçük yaştan itibaren diş fırçalama alışkanlığı kazanması, ağız ve diş sağlığına önem vermesi için çalışmalar yapan Tarsus Belediyesi, Diş Hekimleri Odası destekleri ile okullarda bilgilendirme dersleri düzenledi.

Tarsus Belediyesi Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi koordinatörlüğünde Mersin Diş Hekimleri Odası destekleri ile okullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirme eğitimleri düzenledi. Mersin Diş Hekimleri Tarsus Temsilcisi Dt. Elife Toygar Turgut tarafından, ağız ve diş sağlığının önemi hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Eczacı Sabri Aydın İlkokulu, Tarsus Şehit Sabri Acem Ortaokulu, Lütfiye Benli İlkokulu, Emine Boro Ortaokulu, Ahmet Yesevi İlkokulu, 100.Yıl İlkokulu ve Mehmet Ramiz Asutay İlkokulu’nda eğitimler verilerek toplamda bin 500 çocuğa ulaşıldı. Eğitimler Tarsus’ta bulunan ilk ve ortaokullarda da devam edecek.

Turgut, öğrencilere doğru diş fırçalama teknikleri ile ağız ve diş sağlığının önemini anlattı. Hafta boyunca süren derslerde çocuklara diş fırçalama alışkanlığının ve ağız sağlığının önemi anlatıldı. Aynı zamanda zararlı ve yararlı yiyecekler hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Çocukları bilgilendiren diş hekimi Elife Toygar Turgut, "Dişlerimizi iyi fırçalamazsak, bakteriler sonucu asit oluşuyor. Çürükler oluşmaya başlıyor. O yüzden dişlerimizi 2 dakika fırçalamadan okula gelmek yok. Her bir dişinizin üzerine fırça değecek. Dişlerinizi pırıl pırıl bir şekilde gıda artığı ve çürükler olmasın diye fırçalayarak güzel bir gülüşe sahip olabilirsiniz. Bu sayede daha iyi bir iletişim sağlanmış olur" şeklinde konuştu.

Okullarda verilen bilinçlendirme çalışması sonrası öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.