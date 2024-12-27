Tarsus'ta çocuklar yeni yıla 'merhaba' dedi

MERSİN (İHA) - Tarsus Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar, düzenlenen yılbaşı partisinde yeni yıla 'merhaba' dedi. Unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar, yeni yılı doyasıya eğlenerek karşıladı.

Çocukların hem eğlenmesi, hem de öğrenmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyen Tarsus Belediyesi Kreş Müdürlüğü, yeni yıla günler kala yılbaşı partisi düzenledi. Şehir Park Düğün Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar için süslemeler hazırlandı. Renkli süslemelerle dekore edilen salonda, çocuklar müzik ve balonlar eşliğinde dans edip keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik boyunca birbirleriyle kaynaşma fırsatı bulan çocuklar, hazırlanan yılbaşı pastasını keserek yeni yıla 'merhaba' dedi.