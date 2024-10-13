Mersin’in Tarsus ilçesinde, Tarsus Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşmaya devam ediyor. Tebeşir Sahne ekibi tarafından sahnelenen ’Organik Keşifler’ adlı çocuk tiyatrosu, minikler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

Çocukları tiyatro ile buluşturan Tarsus Belediyesi, minik yüzleri tebessüm ettirmeye devam ediyor. Dr. Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat Kültür Akademisi Yusuf Öz Sahnesinde gerçekleşen gösterimde, daha önce tiyatro ile buluşmamış yüzlerce çocuk, sahnedeki renkli ve eğlenceli performansla unutulmaz anlar yaşadı.

Yapılan gösterimde, çocuklara organik besinlerin önemi, doğa sevgisi ve dayanışmanın gücü eğlenceli bir dille aktarıyor. Tiyatro, çocukların hayal güçlerini geliştirmeleri ve sanatı tanımaları açısından önemli bir fırsat sunarken, Tarsus Belediyesi de minik yüzleri güldürmeye devam ediyor.