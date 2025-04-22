Tarsus Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Düzenlenen 23 Nisan Şenliğinde renkli gösteriler yer alırken, etkinliğe katılan aileler günün tadını çıkardı.

Tarsus Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen 23 Nisan Şenliğinde, miniklerin sahne performansları beğeni topladı. Dans koreografileri ile sahneye çıkan çocuklar müziğin ritmine kapılarak izleyenleri coşturdu.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında; 23 Nisan’ın, Atatürk’ün çocuklara verdiği değerin en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti. Boltaç, "Özgürlüğün ve kardeşliğin birleştirici gücü olan bu bayram, bir umudun simgesidir. Bu şehrin en değerli zenginliği olan çocuklarımız, neşesi ve enerjileriyle yarınlarımızı inşa edecektir" dedi.

Göreve geldiklerinde eğitimde fırsat eşitliği sağlayacaklarını söylediklerini hatırlatan Boltaç, "İmkanı olanla olmayan arasında hiçbir ayrım yapmadan, tüm çocuklarımızın belediye başkanı olacağımıza söz verdik. Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışımızın merkezine çocuklarımızı koyduk. Çocuklar bizim geleceğimizin teminatıdır. Onlara adil, eşit ve nitelikli bir eğitim sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla kreşlerimizi yeniledik, iyileştirdik. Çağdaş bir kreş eğitimi vererek sosyal ve proaktif düşünce ile çocuklarımızın geleceklerini önemsiyoruz. Çok daha iyisini yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.