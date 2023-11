Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi silahla öldürüldü.

Olay ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Paşalar Sekisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gazipaşa Mahallesi’nde ikamet eden M.K. (28), gece saatlerinde bahçesinde ses geldiğini duydu. Aşağı inen M.K., bahçesinde bulunan kişinin kaçması üzerine peşinde kovalamaya başladı. M.K. Paşalar Sekisi’nde yakaladığı kişi ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce kaçan kişi Mehmet Can K. (19) bıçakla M.K.’ya saldırdı. M.K. üzerinde bulundurduğu silahla önce havaya sonra Mehmet Can K.’nın bacağına ateş etti. Yaralanan Mehmet Can K. olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra M.K. polise teslim oldu.