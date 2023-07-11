Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı öğlen saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine yangına havadan helikopter ile uçak, karadan ise çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kısa sürede kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışması sürüyor.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.