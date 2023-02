Tarsus’un İbrişim ve Çakırlı mahalleleri başta olmak üzere kırsal tüm mahallelere Tarsus Belediyesi tarafından başlatılan arazi yolları çalışması ile bölgede üretim yapan çiftçilerin ve vatandaşların 50 yıllık yol çilesi sona eriyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatıyla, Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünce Çakırlı ve İbrişim mahallelerinde tarihte ilk kez kırsal kesimlerdeki mahalle yollarının bakımını yaparak üreticilere kolaylık sağlanıyor. Çiftçilerin arazilerine rahatlıkla gelip ulaşımı sağlanarak yol bakım ve onarım çalışması gerçekleşiyor.

"Mahallemiz adeta unutulmuştu"

Çakırlı Mahalle Muhtarı Zekeriya Aksay, yapılan hizmet hakkında bilgi vererek, "Biz 2019 yerel seçimlerinde göreve geldik. Arazi yollarımız çok kötüydü yani daha önceleri bir kamyon malzeme bile yoktu, hiç almadık. Mahallemiz adeta unutulmuştu. Şu an nerden baksanız hizmet 2 bin kamyonu geçti. Sadece bizim mahallemiz değil gördüğümüz kadarıyla diğer muhtarlarımız da bahsediyor bu hizmetlerden. Ovadan tutun, Toroslara kadar arazilerin yol bakımı yapılıyor. Bu yolların yapılması ile birlikte hasat ettiğimiz ürünlerimizin ve arazilerimizin değeri artıyor. Bir yerde yol varsa katma değer de artıyor. Milli ekonomiye büyük katkılar sağlanıyor" dedi.

"Ürünlerimizin değeri yükseliyor"

Çiftçilik ile uğraşan ve ürünlerinin bu vesile ile değer kazandığına değinen mahalle sakini Kadir Şimşek, "Mahallemizde arazilerimizin bulunduğu ancak araçla gitmenin mümkün olmadığı, mutlaka çözülmesi lüzumlu olan yollarımız vardı. Biz çiftçilik ile uğraşıyoruz. Tarlalarımızın bulunduğu yollara vasıta ile gitmek mümkün değildi, hayvan ile gidiliyordu. Artık ürünlerimizin değeri yükseliyor. Çünkü yol sorunumuz çözüldü, elimizde kalmayacak" ifadelerini kullandı.

İbrişim Mahallesi’nde yapılan yol bakım onarım çalışması hakkında konuşan mahalle sakini Ali Erkek ise şunları söyledi:

"Ben üzüm yetiştiriyorum. Arazilerimize giderken çok zorlanıyorduk. Hayvanlar ile taşıma yapılırdı. Bakın şu an yollarımız yapılıyor, bozuk yerler düzeliyor. Artık istediğimiz her vasıta ile gün aşırı gidip geleceğiz. Yağmur yağınca burası çamur olurdu hepimiz arazilerimizi bırakıp gitmek zorunda kalırdık. Bu hizmetleri bizler görüyoruz, her türlü fayda sağlanıyor. Daha nice yollarımız asfaltlandı. Hizmet görüyoruz, tüm eksikliklerimiz gideriliyor."