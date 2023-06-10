Tarsus Belediyesince hayata geçirilen ’Ata Tohumu ve Yerli Tohumu Yaygınlaştırma Projesi’ çerçevesinde, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ve Cezaevi Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 40 dekarlık cezaevi arazilerine ekilen buğdayın hasadı gerçekleştirildi.

Yapılan hasatla ilgili sürece değinen Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Halis Orhan, “Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumunun, İş Yurtları Müdürlüğüne ait olan araziye ata tohumu ekimi için Tarsus Cumhuriyet Başsavcısının ilgisi ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın destekleriyle ekimler yapıldı. Bizden sonraki nesillere aktarabilmek için böyle bir projeye ortak olarak girildi. Ekimden kısa bir süre sonra bu bölgenin tarımsal alanlarından ve ikliminin uygun olmasından dolayı en iyi şekilde verim alındı. Bugünde hasat günüydü. Bu bizim için bir başlangıç. Başsavcımız ve belediye başkanımızın destekleri sonsuz. Bundan sonraki süreçte buğday ve ürünlerde ata tohumu üzerinde her türlü ürünü ekme niyetindeyiz" dedi.

Verimin ve samanın çok iyi olduğu ifade eden Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Polat ise “Bizim ana gayemiz ’ata tohumu ve yerli tohumu’ yaygınlaştırmak. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Cezaevi Müdürlüğümüzde bize destek oldular ve bir iş birliği yaptık. Bugünde ektiğimiz buğdayların hasadını yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu iş birliğimiz devam edecek" diye konuştu.