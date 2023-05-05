Tarsus Belediyesi ’Tarsus Müzik Günleri’ çerçevesinde dört viyolonsel sanatçı kadının oluşturduğu Cello Paradiso gurubunu sanatseverlerle buluşturdu.

Tarsus Belediyesinin geçtiğimiz ekim ayında ilkini başarıyla gerçekleştirdiği Tarsus Müzik Günlerinin ikincisi, zengin içeriği ile devam ediyor. Bu çerçevede bu yıl ikincisi düzenlenen ’Tarsus Müzik Günleri’ Cello Paradiso gurubunu Tarsuslularla buluşturuldu.

"Tarsus’un her zaman sanat dolu geçmesi için uğraşacağız"

Tarsus’un her zaman sanat dolu geçmesi için uğraşacağını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "O kadar güzel bir umut ki bize sevgiyi, hoşgörüyü, dostluğu ortaya koyan kadınlarımız. Aslında en çok teşekkür etmek istediğim cumhuriyetin idealler ordusunun Atatürk kadınlarına. Değerli dostlar bu kentin kimliğine ve kültürüne çok büyük bir katkıları olduğundan dolayı da onlarla gurur duyuyorum. Ama burada o kadar önemli bir isim var. 2006 yılında Grammy ödülünü alan, Türkiye’nin gururu, dünyanın en büyük tenorlarından Bülent Bezdüz’e teşekkür ediyorum. Şu an 2. Tarsus Müzik Günlerini yapıyoruz ama bundan sonra üçüncüsü de Tarsus’ta Bülent Bezdüz’le geleneksel hale gelecek. Ayrıca 4 Aralık’ta Tarsus’un çocuklarını öylesine güzel eğiterek Çocuk Korosu’nu kurup 3 ay içerisinde ödüllere boğduran Reyhan hanıma teşekkür ederim" dedi.

"Müthiş bir geceydi"

Etkinliğini çok beğendiğini ifade eden bir sanatsever, "Bir sanatçı olarak müthiş bir gece yaşadım. Keşke her akşam dinlesem, tenora bayıldım. Kızların hepsi birbirinden harikaydı, hem görsel hem de müzik anlamında müthiş bir geceydi. Belediye başkanımıza ve katkısı olan herkese teşekkür ederim. Hep böyle geceler istiyorum" ifadelerini kullandı.