Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği; ‘olay yeri ve çevresinde 200’e yakın güvenlik kamerası ve yüzlerce saatlik görüntü incelenmiş, şüphelilerin olayı gerçekleştirmek için keşif yaptıkları, keşif sonrası araç kiralayarak plakalarını söküp sahte plaka taktıkları, bahçe çitlerini keserek traktörü çaldıkları tespit edilmesi üzerine sahte plakalı kiralık aracın gerçek plakası tespit edilmiş, A.B. isimli şüpheli şahsın aracı kiraladığı anlaşılmış, kiralık araç GPS verileri ve kamera çalışmalarından çalınan traktörün kiralık aracın öncülüğünde köy yolları kullanılarak Adana iline M.K. ve Ş.A. isimli şüpheli şahıslarla birlikte götürülerek boş arazide 1 gün beklettikten sonra E.A. isimli şüpheli şahıs aracılığıyla Osmaniye ilinde bulunan H.T. isimli şüpheli şahsa sattıkları, traktörün Osmaniye ilinde hangarda olduğu tespit edilerek yapılan operasyonda ele geçirilerek sahibine teslim edilmiştir.’ dedi.

Alınan bilgilere göre; Yapılan çalışmalar sonucu traktörü çaldıkları tespit edilen A.B. ve E.A isimli şüpheli şahıslar Adana ilinde, H.T. isimli şüpheli şahıs Osmaniye ilinde ekipler ile yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli mercilerce A.B. isimli şüpheli şahıs tutuklanmış, E.A. isimli şüpheli şahıs savcılık tarafından serbest bırakılmış, H.T. isimli şüpheli şahıs hakkında Suç Eşyasını Satın Alma suçundan tahkikat başlatılmış, kolluk ifadesi ardından serbest bırakılmıştır.