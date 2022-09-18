Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen program çerçevesinde, kent genelinde ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri başladı. Etkinlikler, Tarsus’ta tarihi mekan olan Kleopatra Kapısı önünden başlayan ve yine aynı noktada biten bisiklet turu ile start aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen program çerçevesinde, kent genelinde ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri başladı. Etkinlikler, Tarsus’ta tarihi mekan olan Kleopatra Kapısı önünden başlayan ve yine aynı noktada biten bisiklet turu ile start aldı.

Kent genelinden bisiklet topluluklarının katılımı ile gerçekleşen tur, renkli görüntülere sahne oldu. Tura katılan her yaş grubundan bisikletsever, Makam Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Muvaffak Uygur Caddesinden Kleopatra Kapısına ulaşarak, çevre bilincinin ve bisiklet kullanımının artması konusunda farkındalık oluşturdular.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürü Soner Yetgin ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz’ın da katıldığı tur sonunda, tüm katılımcılara ikramda bulunuldu.

Tura çocuklarıyla birlikte katıldılar

Mersin Bisikletli Gezginler grubu üyesi olan ve ailesiyle birlikte Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğine katılan Tuba Doğan, “Çok mutluyum. Güzel bir duygu, ailecek çocuklarımla birlikte geldik. Onların da bu olaya farkındalık oluşturması için Mersin’den buraya kadar geldik” dedi. Bir başka bisikletsever Leyla Çat Umur da “Avrupa Hareketlilik Haftası’nda yapmış olduğumuz bu etkinliğin, insanlara örnek olmasını diliyoruz. Yürüyüş olur, bisiklet olur, diğer spor dalları olur. Oturma hareket et, diyoruz” ifadelerini kullandı.

20 kişilik arkadaş grubuyla Mersin’den tura katılan Cem Taftaf, “20 kişilik bisikletçi arkadaşlarımızla geldik. Hep beraber olmak çok güzel bir şey. Bisiklet sürmek çok güzel bir şey. Tarsus bir defa çok güzel bir yer. Mersin’e göre tarihi yönden biraz daha eski bir şehir. Buraları tanımak, gezmek çok güzel bir şey” diye konuştu.