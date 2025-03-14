Tarsus Belediyesi tarafından Dr. Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat Kültür Akademisi’nde düzenlenen ’Bilim ve Teknoloji Şenliği’, çocukların büyük ilgisi ve coşkusuyla devam ediyor.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan şenlikte Belediye Başkanı Ali Boltaç, çocuklarla birlikte deneyler yaptı, bilim istasyonlarını gezdi ve onların mutluluğunu paylaştı. Uzay çadırından bilim atölyelerine, astronot ve dinozor animatörlerinden eğlenceli etkinliklere kadar pek çok farklı deneyim yaşayan çocuklar, hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte çocuklarla sohbet eden Başkan Boltaç, bilime olan ilginin küçük yaşlarda başlamasının önemine vurgu yaparak, "Tarsus Belediyesi olarak bilim ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın keşfetmesini, öğrenmesini ve eğlenmesini sağlamak bizim için en büyük mutluluk" dedi.

Şenlik boyunca öğrenciler uzayın derinliklerine yolculuk yaptı, bilim deneyleriyle keşifler gerçekleştirdi. Gün boyunca süren etkinliklerde Başkan Boltaç, çocukların heyecanını paylaşarak onlarla birlikte bilim dolu bir gün geçirdi. Eğlenceli müzikler, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla şenliğin coşkusu daha da arttı.