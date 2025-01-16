Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Haftası’ etkinliğine katılarak, siyah göz bandı takıp beyaz bastonla yürüyerek görme engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Tarsus Kaymakamlığı, Tarsus Belediyesi, Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Tarsus Engelliler Platformu ve Tarsus Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliğiyle, 7-14 Ocak tarihleri arasında kutlanan ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’ dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Program, engelleri birlikte aşma ve daha duyarlı bir toplum oluşturma amacını güderken, ilgiyle takip edildi. Etkinlik kapsamında, görme engelli bireyler Yarenlik Alanında yapılan yürüyüşün ardından Tarsus Gastronomi Merkezinde ağırlandı. Misafirler, Tarsus’un eşsiz yöresel lezzetlerini tatma fırsatı bulurken, engelli bireylerden oluşan müzik grubunun performansı da etkinliğe renk kattı.

“Engelsiz bir Tarsus oluşturmak için el birliğiyle çalışacağız”

Etkinliğe katılarak, siyah göz bandı takıp beyaz bastonla yürüyerek görme engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Engelli vatandaşlarımızın tüm sorunlarına merhem olmaya çalışacağım" diyerek, engelli bireylerin yaşamlarını iyileştirmek için elinden geleni yapacağını vurguladı. Engelli bireylerin her zaman yanında olduğunun vurgusunu yapan Başkan Boltaç, “Biz Tarsus’ta tüm kesimin belediye başkanı olacağımızın sözünü vermiştik. En çokta dezavantajlı grupların belediye başkanıyız. Hayat onlarla paylaşınca daha güzel. Ben engelli vatandaşlarımızın tüm sorunlarına merhem olmaya çalışacağım. Engelsiz bir Tarsus oluşturmak için el birliğiyle çalışacağız. Ortak akılla işlerimizi çözeceğiz” şeklinde konuştu.