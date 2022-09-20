Tarsus Belediyesinin, çiftçiye ve üreticiye destek olmak amacıyla belediyeye ait arazilerde üretim yapmanın yanı sıra, belediye tesisleri içinde bulunan fidanlık alanında da üretim yapmaya devam ettiği bildirildi.

Tarsus Belediyesinin, çiftçiye ve üreticiye destek olmak amacıyla belediyeye ait arazilerde üretim yapmanın yanı sıra, belediye tesisleri içinde bulunan fidanlık alanında da üretim yapmaya devam ettiği bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Çukurova Bölgesinin önemli geçim kaynağı olan tarımın gelişmesi, çiftçiye, üreticiye destek olunması, ata ve yerli tohumun yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla belediyeye ait fidanlık alanında ve belediye arazilerinde üretim işlemlerine devam ediyor. Tarımsal gelişim ve çalışmaların çok önemli olduğu Çukurova Bölgesinde, vatandaşlara destek vermek ve onların geçim kaynağı olan ürünleri geliştirmek için bir dizi çalışma yapan Tarsus Belediyesi, fidanlık içerisinde tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriyor. Biberiye, lavantin, lavanta, defne, kekik, mercan köşk, adaçayı, melisa ve türevlerinin yetiştiği alanda çoğaltma ve üretim işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu vesile ile bitkiler çoğaltılarak üreticilere ulaştırılıyor.

Çiftçi ve üreticiye destek olunuyor

Fidanlıkta bulunan deneme alanlarında çeşitli ürünler yetiştirilerek bölgeye uyumluluğu test ediliyor ve çiftçilere gerekli bilgilendirmeler yapılarak ürünün çoğaltılması sağlanıyor. Seralarda ise fide olarak karnabahar, lahana ve marul yetiştiriliyor. Katma değeri yüksek olan tıbbı aromatik bitkilerin Tarsus genelinde üretim ve çoğaltımını sağlamak amacı ile çiftçilere yönelik projelerine de devam eden Tarsus Belediyesi, üretime teşvik amacıyla araziler ve fidanlık bölgesinde çoğaltılan fide ve fidanların dağıtımlarını ücretsiz sürdürüyor. Fidan olarak alanlarda ceviz, badem, kivi, hurma, keçiboynuzu, zeytin ve incir yetiştirilirken, silajlık mısır ekimi, buğday, arpa ekimleri, Tarsus üzümü ve zeytin de çeşitler arasında bulunuyor. Çiftçilerin güncel tarımsal gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak ve modern teknolojilerin kullanılmasını arttırmak için özellikle kırsal bölgelere gidilerek çiftçilere bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Alternatif tarım ürünleri kazandırılıyor

Tarsus çiftçisine alternatif ürünler sunmak içi çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi, tropikal iklim kuşağına uygun egzotik bir meyve olan pitayanın (ejder meyvesi), Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde belediye fidanlığında ekimini gerçekleştirmişti. Bu çerçevede olumlu sonuç alınan ejder meyvesinin alternatif tarım ürünü olarak bölgede çoğaltılmasını hedefleyen Tarsus Belediyesi, çiftçilere fidan desteği sağlayıp pitaya ekimlerini daha da arttırmayı amaçlıyor. Çeşitli alternatif ürünleri de deneme alanlarına eken Tarsus Belediyesi, bu vesile ile ürünlerin bölgede çoğaltılıp çiftçilere ek gelir sağlamayı hedefliyor.

Bilinçli tarım uygulamalarına da hassasiyet gösteren Tarsus Belediyesi, üreticilerin yüzünü güldürmek, yüksek verimler ve üstün kaliteli ürünler almasını sağlamak amacıyla belediye tesisleri içinde bulunan bitki analiz laboratuvarı ile desteklerine devam ediyor. Uzman ziraat mühendisleri, toprak analizi yapılacak araziden GPS konum kayıtlarıyla toprak numunesi alarak akreditasyona sahip laboratuvarda analizini gerçekleştiriyor. Laboratuvarda ortaya çıkan toprak analiz sonuçlarına göre uzman ziraat mühendisleri, serada model uygulamaları yaparak toprak örneklerine göre özel bitki besleme programları hazırlıyor.