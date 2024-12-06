- Tarsus'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil alev alev yandı



Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan araç, aydınlatma direğine çarparak yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, D-400 Karayolu, Tarsus Ticaret Borsası yerleşkesi yakını Adana istikametinde yaşandı. M.A.B.'nin kullandığı 22 FC 013 plakalı otomobil, iddiaya göre plakası öğrenilemeyen başka bir aracın sıkıştırması neticesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören araç yanmaya başladı. Sürücü M.A.B., çevrede bulunan diğer sürücüler tarafından araçtan çıkartıldı. Yanan araca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Sürücünün yaralanmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.