Mersin Tarsus Belediyesinin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri sürüyor.

Tarsus Belediyesinin ’Tarsus’ta Kadınlar Birlikte Güçlü’ mottosuyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, üretici kadınların stantlarını ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Program çerçevesinde, oluşturulan etkinlik alanında halk oyunları gösterileri, el sanatları atölyeleri ve mini konserler gerçekleştirildi.

Tarsus’un yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en özel kentlerinden biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bir kenti değerli kılan, güzel kılan o kentin geçmişi, tarihi, kültürel birikimi ama her şeyden öte o kent içerisinde yaşayan insanlardır. Ben Tarsus’u sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en müstesna kentlerinden biri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yapan Seçer, " En kötü günümüz böyle olsun. Bir arada olalım, mutlu olalım, huzurlu olalım, birbirimizi sevelim" diye konuştu.