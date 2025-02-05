Tarsus Belediyesi tarafından ’asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Boltaç, "6 Şubat, hepimizin hayatında derin bir yara açtı" dedi.

Tarsus Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma töreni düzenledi. Programda konuşan Başkan Boltaç, 6 Şubat depreminin oluşturduğu derin acıyı ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, "Bugün burada, yüreğimizi hala sızlatan asrın felaketinde kaybettiklerimizi anmak için bir araya geldik. Bazen kelimeler yetmez, acıyı tarif etmeye, yaşananları anlatmaya, kayıpların bıraktığı boşluğu doldurmaya. 6 Şubat 2023, hepimizin hayatında derin bir yara açtı. O gece, milyonlarca insan aynı korkuyu hissetti, aynı çaresizliği yaşadı. Ve sabah olduğunda, her şey değişmişti" diye konuştu.

"Acımızı paylaşarak azalttık"

Dayanışma ruhu ile ayakta kalındığını ifade eden Boltaç, "Yıkılan sadece binalar değildi; hayallerdi, umutlardı, yarım kalan hayatlardı. Anneler evlatsız, çocuklar anne babasız kaldı. Kardeşler birbirinden ayrıldı, dostlar sonsuza dek veda etti. Şehirlerimiz yıkıldı, hayatlarımız değişti. Ama o yıkıntıların arasından yükselen bir şey daha vardı; dayanışma. Umudu yitirmeyen eller, tanımadığı birine sarılan yürekler, bir lokmasını bölüşen insanlar. Acımızı paylaşarak azalttık, gözyaşlarımızı birbirimizin omzunda dindirdik. Tarsus halkı olarak depremin ilk anından itibaren elimizden geleni yaptık. Yardımlarımızı seferber ettik, kapılarımızı açtık, kalplerimizi birleştirdik" dedi.

"Birlikte oldukça hiçbir felaket bizi yıkamaz"

"Biz birlikte oldukça hiçbir felaket bizi yıkamaz" diyerek konuşmasını sürdüren Boltaç, "Ama biliyoruz ki, unutmayarak yaşatabiliriz. Kaybettiklerimizin hatırasına sahip çıkarak, onların hayallerini yarım bırakmayarak. Bugün, o büyük acıyı bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Ama aynı zamanda biliyoruz ki, biz birlikte oldukça hiçbir felaket bizi yıkamaz. Yitirdiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır diliyoruz. Ve dualarımızda tek bir dilek var; bir daha böyle acılar yaşanmaması" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından anma töreni, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve depremde hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.