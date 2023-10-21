Mersin Büyükşehir Belediyesi, ağırlıklı olarak LGS'ye hazırlanan öğrencilerin faydalandığı eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerine bir yenisi daha ekledi. Bahçe Mahallesi'nde yeni açılan kurs merkezi ile birlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus’a 4. LGS kurs merkezini kazandırdı. Kurs merkezinden aynı zamanda 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri de faydalanabilecek.

Eski Ömerli ve Mithat Paşa mahallerinden sonra yeni şubesini Bahçe Mahallesi’nde açan Mersin Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin eğitim hayatına destek olurken, kurs merkezlerinde öğrencilerin öğle öğünlerini de ücretsiz bir şekilde karşılıyor. Aşhanede hazırlanan yemekler sayesinde öğrenciler zamandan tasarruf ederken, hem de yemek masrafından kurtuluyor. Kaynak kitap, birebir etüt, soru bankası ve ücretsiz denemelerle de öğrencilerin desteklendiği kurs merkezinden 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri de faydalanabiliyor.



“Tarsus’a 4. LGS kurs merkezini kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 18. LGS kurs merkezini, Tarsus’ta Bahçe Mahallesi’ne kazandırdıklarını ifade eden Tarsus Bahçe Şubesi LGS Kurs Sorumlusu Ayşegül Türkmen, “Tarsus’ta Eski Ömerli ve Mithat Paşa kurs merkezlerimizden sonra açılan 4. şubeyiz. Tarsus'ta daha fazla öğrenciye hizmet vermenin heyecanını yaşıyoruz. Öğrencilerimiz de durumdan gayet memnun. Velilerimiz de çok ilgili” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilere kurs merkezlerinde sundukları imkânlardan da bahseden Türkmen, “Bu süreçte sınıf öğretmenlerimiz birebir eğitim koçluğu yaparak, sadece kendi derslerinin değil, diğer branş öğretmenlerinin verdiği dersleri de takip ediyor. Çocuklara ödevlendirme yapıp, etütlerde takviye sağlıyorlar. Aynı zamanda bireysel rehberlik hizmeti almak isteyen öğrencilerimizi, rehberlik servisine yönlendiriyoruz. Rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimize motivasyon sağlayarak, onları bu sürece hazırlıyor” dedi.



“Velilerimizle ve öğrencilerimizle işbirliği içerisinde olmayı sürdüreceğiz”

Öğrencilerin sınav motivasyonlarını artırmak adına seminer, ücretsiz konserler, piknik ve doğa gezileri gibi etkinlikler de düzenleyeceklerini belirten Türkmen, öğrencilere dersler dışında nefes alma zamanı tanımak için bunları yaptıklarını kaydederek, “Büyükşehir Belediyesinin il geneline yayılmış toplam 18 LGS kurs merkezi var. Bir öğrenci denemeye girdiği zaman, sadece Tarsus’taki Bahçe şubesindeki sonuçlarla kendini değerlendirmeyecek. Mersin’deki 18 LGS kurs merkezinde kaç öğrenci varsa, onların sonuçları ile kendini değerlendirecek. Bu durumda öğrencinin daha gerçekçi bir sonuca ulaşması sağlanmış olacak” diye konuştu.

Kurs merkezinde öğrencilere öğle yemeği de ikram ettiklerini sözlerine ekleyen Türkmen, “YKS’nin tekrarı var, ama LGS’nin tekrarı yok. İyi bir lise için LGS anahtarsa, iyi bir üniversite için de iyi bir lise bunun kapısı. Bu süreçte velilerimizle ve öğrencilerimizle işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz. Onları yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.