Tarsus Belediyesince, ‘yatırım yılı’ ilan edilen 2022 yılında hayata geçirilecek olan projelerin tamamlanması için çalışmalara aralıksız devam edildiği bildirildi.

Tarsus Belediyesince, ‘yatırım yılı’ ilan edilen 2022 yılında hayata geçirilecek olan projelerin tamamlanması için çalışmalara aralıksız devam edildiği bildirildi.

Tarsus Belediyesi kentte kültürel hayatın canlanması, vatandaşın sağlık hizmetinden kolaylıkla faydalanması, toplumda okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve kentte alışveriş için erişim sorunu yaşanmaması adına projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu çerçevede, vatandaşın Tozkoparan ve Şahin mahallesinde eksikliği yüzünden uzun yıllardır mağduriyet yaşadığı aile sağlığı merkezi, kreş ve okuma salonu çalışmaları hızla devam ederken, Şehitler Tepesi Mahallesi’nde ise semt pazarı çalışması tamamlanıyor.

Tozkoparan Zahit Mahallesi'ne aile sağlık merkezi ve okuma salonu yapılırken, Şahin Mahallesi'ne de aile sağlık merkezi, kreş ve okuma salonu yapılıyor. Şehitler Tepesi'ne ise semt pazarı kazandırılıyor. Bu sayede 3 mahallede 3 proje daha tamamlanma aşamasına geliyor. Yapımı bu yıl içerisinde tamamlanması beklenen ASM’lerde doktor odası, hemşire odası, acil müdahale odası, aile planlanması, gebe izleme odası, mutfak, bebek emzirme odası bulunuyor. Kreş ve okuma salonu ile de hem gençlerin hem de ailelerin yaşam kalitesi yükseltiliyor. Şehitler Tepesi’nde yapımı devam eden semt pazarı ise üreticilere gelir kaynağı olurken tüketicilere de alternatif olacak.