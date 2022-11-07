Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer 1. Uluslararası Tarsus Festivali’nin kapanış yemeğine katıldı.

St. Paul Meydanı’nda gerçekleştirilen yemekte, Seçer çifti, Meclis üyeleri, belediye bürokratları ve farklı ülkelerden festivale katılan konuklar yer aldı. Yemekte Gürcistan, Kuzey Osetya ile Ukrayna ekipleri, dans gösterilerini sergileyerek geceye renk kattı. Programın devamında Belarus ile Azerbaycan ses sanatçıları da, ülkelerinin kültürünü yansıtan şarkılar seslendirdiler. Gösterilerin ardından farklı ülkelerden gelen katılımcılar Başkan Seçer’e ülkelerine özgü hediyelerini takdim ederlerken, Başkan Seçer de yabancı konuklara hediye takdiminde bulundu.

Yabancı ülkelerden gelen konuklarına kısa bir veda ve teşekkür konuşması yapan Başkan Seçer, Tarsus’a renk kattıklarını ve her yıl kendilerini beklediklerini ifade etti. Seçer, “Umarım şehrimizi beğendiniz. Sizleri önümüzdeki yıllar için de şimdiden davet ediyorum. Gelecek yıl da yine sizlerle beraber buraya renk katacağımızı umut ediyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıl bir daha görüşmek üzere” dedi.