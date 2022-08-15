Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, 12 mahallede eş zamanlı gerçekleştirilen asfalt çalışmaları ile kentin modern ve konforlu yollara ulaşması sağlanıyor.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, 12 mahallede eş zamanlı gerçekleştirilen asfalt çalışmaları ile kentin modern ve konforlu yollara ulaşması sağlanıyor.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkezden kırsal kesimlere kadar sorumluluk alanında bulunan yollarda asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Kütüklü, Muratlı, Özlüce, Topçu, Eskişehir, Cırbıklar, Kumdere, Akçakocalı, Takbaş, Çokak, Çavuşlu ve Kozoluk mahallerinde sathi asfalt kaplama çalışması yapıldı.

Sathi asfalt kaplama yapılan yol sayesinde meyvelerin kalitesinin değişeceğini söyleyen Akçakocalı Mahalle Muhtarı Ali Beycioğlu, "Bir süre önce başkanımıza söylemiştik. Burada sert çekirdekli üzüm ve zeytin üretiliyor. Mahalle içerisinde mezarlığımız var. Bir cenaze olduğunda vatandaş toz topraktan rahatsız olup sitem ediyordu. Kendisine söyledik, yolumuzu yaptı. Tarihte bu yol ilk defa yapılıyor. 5 kilometrelik asfalt çalışması 15 gün içerisinde tamamlandı. Yılın ilk meyvesi burada çıkıyordu. Meyvelerimizin tozdan kaynaklı kalitesi kayboluyordu. Ülke ekonomisine çok büyük katkıda bulunuldu” dedi.

Eskişehir Mahalle Muhtarı Bayram Bölükbaş ise mahalle halkının tozdan ve yolun darlığından şikâyetçi olduğunu fakat sathi asfalt sayesinde bu sorunların çözüldüğünü ifade ederek, “3 dönemdir mahalle muhtarlığı yapıyorum. 3 dönemdir de mezarlık yolumuza devamlı malzemeli bakım yapılıyordu. Ama sağ olsun başkanımız sayesinde mezarlık ve ziyaret yolumuz asfalt oldu. 2019 yılında belediye başkanımız seçildikten sonra bize söz verdi. 2 buçuk yıl içerisinde bu yolu yapacağını söyledi. Bizde, 'sorun değil başkanım, 2 buçuk yıl çekeceğimize 3 buçuk yıl olsun ama yapılsın' dedik. Sağ olsun o da yaptı. Vatandaş tozdan çok çekiyordu. Cenaze zamanları araçlar dönüş yapamıyordu. Çünkü yolumuz dardı, genişletildi. Asfalt yapıldı. Hem tozdan hem de sıkışıklıktan kurtulduk" diye konuştu.

"Traktörler rampadan çıkamıyordu"

Yapılan yoldan vatandaşın memnun kaldığını belirten Kumdere Mahalle Muhtarı Yakup Alışkan, "İki parça yolumuz vardı. Burası 7-8 yıldır berbat bir şekildeydi. Traktörler rampadan çıkamıyordu. Bundan halkımız çok rahatsızdı. Biz bunu başkanımıza ilettik. Belli bir süreden sonra ön çalışmasını yaptılar. Yaklaşık 10 gün önce sathi asfalt kaplama çalışması yapıldı. Şu anda traktörler de arabalar da çok rahat çıkıyor. Herkes çok memnun. Hiçbir sıkıntı kalmadı" ifadelerini kullandı.