Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araçta yapılan aramada 100 bin adet bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araçta yapılan aramada 100 bin adet bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde bandrolsüz ve faturasız içi tütün doldurulmuş makaron satan şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda M.S. isimli şahsın aracında doldurulmuş makaron olduğunu belirleyen ekipler, aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 100 bin adet bandrolsüz ve faturasız içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.