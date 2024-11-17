Tarsus Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ’1. Tarsus Sarıulak Zeytin Şenliği’ büyük ilgi gördü.

Kubatpaşa Medresesi Kültür Evi önünde gerçekleştirilen etkinlik, zeytin ve zeytinyağının en güzel hallerini tanıtan zengin bir programla Tarsuslularla buluştu. Tarsus Belediyesinin ev sahipliğinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Slow Food Yeryüzü Pazarı, Proje Evi Kooperatifi ve Anatolivar’ın katkılarıyla düzenlenen şenlikte, panellerden, tadım atölyelerine, forumlardan çeşitli stantlara kadar gün boyu etkinlikler yer aldı. Slow Food Yeryüzü Pazarının da kurulduğu şenlikte vatandaşlar birbirinden farklı hem yöresel lezzetleri hem de zeytinleri tattı.

Şenliğin etkinlik programında, İklim Krizi Çağında Zeytin Paneli, Zeytin Üreticileri Forumu ve Tarsus Gastronomi Merkezinde düzenlenen tadım etkinlikleri yer aldı. Yerel üreticilerin sunduğu organik ürünlerin satışa sunulduğu etkinlikte, katılımcılar hem alışveriş yaptı hem de Tarsus’un eşsiz atmosferinde unutulmaz bir gün geçirdi.

"Sarıulak zeytini, sadece bu bölgede kendini bulabilen bir ürün"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Şelçuk Şahutoğlu, yerli üretimin desteklediklerini belirterek, "Birçok ürünün yetiştiği kentimizde 24 adet coğrafi işaretli ürünümüz var. Bunlardan birisi de Sarıulak Zeytini. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yerli üretimi destekleyen bir belediyeyiz. Sarıulak zeytini sadece bu bölgede kendini bulabilen bir ürün. Bu bölgede verimli olabilen Tarsus’un dışında yetiştirdiğinizde hem meyve kalınlığının azaldığı hem de içinin yağının dolmadığı bir ürün. Ama Tarsus’a geldiğinde kendini bulan bir ürün. Değerli ve yerli olan ürünlerin korunması tanıtılması ve pazarlanması adına bugün Tarsus Belediye Başkanımızın öncülüğünde böyle bir şenliğe ön ayak olmasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

"Elimizdeki değin kıymetini bilmek zorundayız"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise “Tarsus 10 bin yıllık medeniyetlere başkentlik yapmış kadim bir kent. Biz Tarsus’ta bu bölgenin endemik türlerinin dünyaya tanıtılması için elimizden geleni değil, gereğinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sarıulak’ın sofralık zeytini oluyor, yağını sıktığınızda polifenol (bir insanın vücudundaki kanserli hücreleri baskılayan asit) değeri en yüksek zeytinlerden birisidir. Bu elimizdeki değerin kıymetini bilmek zorundayız" diye konuştu.

"2 milyon zeytin ağacı bulunuyor"

Sarıulak zeytinine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Boltaç, “Bölgemizde yaklaşık 2 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Bu ağaçların 800 yüz bini Sarıulak cinsi zeytin. Tarsus Belediyemiz bünyesinde zeytin gen bahçemiz var. Orada 110 yıllık zeytin ağaçları koruma altında. İçerisinde topak ulak, sobe ulak, eşek zeytini var. Yani endemik türlerin tamamını burada bulabileceksiniz. Lösemi Vakfı ile iş birliği içerisindeyiz. Elde ettiğimiz yağları lösemili çocuklarımıza, gençlerimize bir katkı olarak veriyoruz. Yüzyıllar önce zeytinyağı aydınlatma aracı olan kandil olarak kullanılıyordu. Zeytin fiziksel yöntemle ayrılan endemik bir türdür. Sadece merkezkaç kuvveti kullanılarak zeytinin içindeki yağını alabiliyorsunuz. Bizim buna kıymet vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bu kentin değerlerine sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek konuşmasına devam eden Başkan Boltaç, “Bu kente hak ettiği değeri vermek için el birliğiyle çalışıyoruz. Ayırmadan, ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan. Ben bu topraklarda doğdum, bu topraklardan büyüdüm ve Allah nasip ederse mezarımda bu topraklarda olacak. Ama ben ne bırakacağım bu topraklara, benim için asıl mesele bu. Ben Sarıulak zeytinini her yerde konuşacağım. Biliyorsunuz Karadiken Mahallemizde 820 yaşında olan anıt ağacımız var. Bu anıt ağacımızı tescillendirdik. Zeytine ilaçlama yapmazsanız dahi size öyle bir meyve veriyor ki, meyvesi doyuruyor, posası hayvan yemi oluyor. Çekirdeğini ayırdığınızda yakacak olarak kullanabiliyorsunuz ve yaprağından çay elde edebiliyorsunuz. Zeytin, üç kutsal kitapta da yer alıyor. Barışın simgesi, Dünyada Mezopotamya bölgesini insanlığın başlangıcı olarak alırsanız, zeytin ağacını bunun en başına koymanız gerekiyor. Dolayısıyla zeytine sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şenlikte, Tarsus’ta bulunan zeytin pazarıyla ilgili çalışmalara da değinen Başkan Boltaç, mevcut alanın daha modern ve nezih bir noktaya taşınacağını belirterek, şenliğe katılan tüm misafirlere teşekkür etti.