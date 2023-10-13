Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, Tarsus'un zengin kültürel mirasını ve yazar-eser dünyasındaki varlığını tanıtmak amacıyla, 14-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan 8.Mersin Kitap Fuarı'nda Tarsuslu yazarları ve Tarsus'u anlatan kitapları ziyaretçilerle buluşturacak.

Tarsus'un tanıtımını yapmak üzere hazırlanacak olan stant, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini sergileyecek. Ayrıca, Tarsuslu yazarlar da imza günleri düzenleyerek kitapseverlerle buluşacak. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, etkinliği vatandaşlara duyurarak, kitap fuarını ve Tarsus Belediyesi standını ziyaret etmeye davet etti.

(MUB-FKE-Y)