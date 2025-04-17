Tarsus Belediyesinin kadınlara yönelik yürüttüğü ‘Doğada Sağlık Var’ projesi kapsamında Karageçit Darıpınarı mevkiisinde düzenlenen etkinlikte, kadınlar hem doğa yürüyüşü yaptı hem de sağlık konusunda bilinçlendirildi.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşiltepe Mahallesi kadınları ile Güner Yüksek (Hala) Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi kursiyerleri doğayla buluşturuldu.

Katılımcılara kadın sağlığı ve erken tanı konusunda bilgilendirme yapıldı. Karageçitte bir araya gelen kadınlar, doğanın içinde keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Doğanın huzur veren atmosferinde sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapılırken, Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de katılımcılara kadın sağlığı ve erken tanı konusunda bilgilendirme yaptı.