Tarsus Belediyesi Güner Yüksek Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezinde sürdürülen El Sanatları Kursunda eğitim alan kursiyerler, el emeklerini bu sefer de deprem bölgesinden Tarsus’a gelen vatandaşları ısıtmak için kullanıyor.

Tarsus Belediyesi Güner Yüksek Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezinde sürdürülen El Sanatları Kursunda eğitim alan kursiyerler, el emeklerini bu sefer de deprem bölgesinden Tarsus’a gelen vatandaşları ısıtmak için kullanıyor.

Tarsus Belediyesi, deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren desteklerine devam ediyor. Hem Tarsus’ta hem de deprem bölgelerinde hummalı çalışmalar yapan ekipler, tüm birimleri ile depremzedelere ihtiyaçları noktasında yardım ediyor. Tarsus Belediyesinin depremin getirdiği olumsuzlukları gidermek ve açılan yaraları sarmak için gerçekleştirdiği çalışmalardan biri de Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezinde yürütülen El Sanatları kursiyerleri tarafından başlatılan ’Her ilmek depremzedeler için’ adlı örgü kampanyası oldu.

Güner Yüksek (Hala) Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezinde eğitim gören kadın kursiyerler, kentteki gönüllülerle bir araya gelerek depremzedeler için yelek, atkı, eldiven, bere gibi kışlık kıyafetler ve oyuncak örüyor. El emeği ürünlerine kendi el yazısıyla notlar da ekleyen kadınlar, soğuk kış şartlarında depremzedelere yardım elini uzatıyor. Kursiyerler tarafından örülen ürünler depremzedeler için gönderilirken, kursiyerler tarafından yeni ürünler örülmeye devam ediyor.

"Her ilmekte bir duygumuz saklı"

Örülen her üründe canla başla ilmek attıklarını belirten El Sanatları Kursu Eğitmeni Naime Dağıtan, "Biz ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası zaten günlük hayatımızda devam ettiğimiz el sanatları kursumuzu bu sefer faydaya evirmek istedik. Kursiyerlerimiz örüyor ve deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Her ilmekte bir duygumuz saklı" ifadelerini kullandı.

"Çocukları mutlu edecek oyuncaklar örüyoruz"

Özellikle çocuklara oyuncak örmek için seferber olduğunu ifade eden Hatice Aycan, "Ben çok duygulanıyorum, bereler, atkılar ve beni en çok mutlu eden oyuncakları örüyoruz. En çok da oyuncak örmek için seferber oluyoruz. Çocuklarımız bizim için çok ayrı çok özel. Büyükler bir şekilde başının çaresine bakıyor ama çocuklarımız çok savunmasız. Belediyemiz zaten bizlere bu imkânı vererek aynı zamanda dünyayı verdiler. Biz bir bütünüz. Hep beraber el ele, gönüllü olarak ne yapıyorsa yapacağız. Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan’a el emeğimizi değerlendirme fırsatı sunduğu için teşekkür ederim" diye konuştu.