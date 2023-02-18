Mersin’in Tarsus ilçesinde depremin yaraları tüm hızıyla sarılmaya devam ediyor. Tarsus Belediyesi öncülüğünde sürdürülen büyük dayanışmaya Türkiye’nin dört bir yanından destekler geliyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin oluşturduğu yaralar Mersin’de sarılmaya devam ediliyor. Afet bölgesinden Tarsus’a gelen vatandaşlara dağıtılmak üzere Antalya’dan Tarsuslu bir hayırsever tarafından 2 tır yakacak odun bağışı yapıldı. Bağışlanan yakacak odunlar Tarsus Belediyesi tarafından paketlenerek soğuk kış günlerinde vatandaşlara dağıtılacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, büyük dayanışmaya destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, “Antalya’da yaşayan bir Tarsuslu hayırsever hemşehrimiz tarafından deprem dolayısıyla kentimize gelen vatandaşlara dağıtılmak üzere 2 tır yakacak odun bağışlandı. Odunların paketleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hayırsever hemşehrimize teşekkür ederiz" dedi.