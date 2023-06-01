Tarsus Belediyesince yapımı tamamlanan Ergenekon Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi, törenle hizmete açıldı.

Vatandaşların çocuklarını güvenle göndereceği ve çocukların keyifli vakit geçireceği kreşin açılışına Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Garanlı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve veliler katıldı. Ergenekon Mahallesi’ndeki kreşin açılış kurdelesini Başkan Bozdoğan, protokol üyeleri ve çocuklarla birlikte kesti. Açılışın ardından protokol üyeleriyle merkezi gezip bilgi alan Başkan Bozdoğan, çocuklarla vakit geçirdi.

"Çocuklarımız, annelerinin babalarının bizlere emanetidir"

Çocukların geleceğine yatırım yapmanın en önemli görev alanlarından biri olduğunu söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, okul öncesi eğitimin önemine değinerek, "Dünyadaki en zor sanatlardan biri insan yetiştirme sanatıdır. En büyük hedefimiz 0-6 yaş arasında olan çocuklarımızın hem duygusal, hem zihinsel hem bedensel hem de sosyal açıdan gelişmiş, sorgulayabilen bireyler olarak yetişmesi. Bu süreçte yerel yönetimlerin görevini en iyi şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Bizlerin inşa ettiği kreşler ile ekonomideki en büyük gücümüz olan kadınların aktif olması sağlanıyor, çalışan annelerin ekonomide söz sahibi olması için kreşler büyük önem taşıyor. Göreve geldiğimizde bir kreşimiz vardı, bu sayıyı şu an 8 yaptık, 2 tane daha ekleyecek ve 10’a tamamlayacağız. Çocuklarımız, annelerinin babalarının bizlere emanetidir. Halkımızın çocuklarının evidir burası. Eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz” dedi.

Ergenekon Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi, 36-72 aylık çocukların olduğu 3 sınıftan oluşuyor ve 60 öğrenci kapasitesi ile hizmet veriyor.