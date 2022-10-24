Tarsus’un doğal, kültürel ve tarihsel değerlerini tanıtma çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi, kentin yeşil dokusunu arttırabilmek ve tescilli ürünleri koruma altına alabilmek amacıyla açılışını gerçekleştireceği zeytin gen bahçesinde Zeytin Hasat Şenliği düzenliyor.

Tarsus’un doğal, kültürel ve tarihsel değerlerini tanıtma çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi, kentin yeşil dokusunu arttırabilmek ve tescilli ürünleri koruma altına alabilmek amacıyla açılışını gerçekleştireceği zeytin gen bahçesinde Zeytin Hasat Şenliği düzenliyor.

Tarsus Belediyesi kentin tarım ürünlerini tanıtmak için faaliyetlerine devam ediyor. Gaziler Mahallesi 1856 Sokak’ta bulunan 75-108 yaş aralığında 47 adet zeytin ağacının yer aldığı zeytin gen bahçesinin açılışı gerçekleştirilecek. Bahçede, bölgede eskiden beri üretilen ve coğrafi işareti 2018 yılında alınan sarıulak zeytini, topakulak ve eşek zeytini ağaçları bulunuyor. Kentin yeşil dokusunu arttırabilmek ve tescilli ürünleri koruma altına alabilmek amacıyla hazırlanan müze tadında zeytin gen bahçesi vatandaşların beğenisine sunulacak. Saat 10.00’da zeytinlik alanının gezilmesi ve anlatılması ile başlayacak şenlikte, sarıulak zeytin tadımı gerçekleştirilecek. Şenlikte çeşitli workshoplar, zeytin kırma, sepet yapım, seramik boyama, ahşap kırma atölyeleri ve çocuklarla fidan dikim etkinlikleri düzenlenecek. Kadın Kooperatifi üyelerinin sıkma stantları da yer alacak. Saat 20.00’da ise Tarsus Belediyesi Kent Orkestrası tarafından konser gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek olan şenlikte, 26 Ekim Çarşamba Günü de etkinlikler öğlene kadar devam edecek.

Şenlik, zeytin ağacı dikimi, zeytinyağı sabun fabrikası ve tarihi gezilerin ardından saat 13.00’da zeytin hasadı ile sonlanacak.

Şenliğe vatandaşları davet eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kentimizin en önemli tarım ürünlerinden bir tanesi olan zeytin için yarın Gaziler Mahallesi’nde bulunan zeytin gen bahçesinde saat 10.00’da düzenleyeceğimiz zeytin hasadı şenliğine tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.