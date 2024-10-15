Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Emin Demir, hazırladığı 'Tarsus Uzay Bilim Okulu' isimli proje ile 'TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı' kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje, Tarsus Üniversitesi yürütücülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek. Projede, 60-72 aylık okul öncesi dönem çocuklarına uzay, dünya, yıldız, güneş, ay ve gezegenlerle ilgili kavramlar hakkındaki bilgiler etkileşimli olarak sunulacak, çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisi incelenecek.

Projede drama, STEM, bilimsel gözlemler, deneyler, animasyonlar, arttırılmış ve sanal gerçeklik, bilimsel gezi ve saha çalışmaları, eğitsel oyun gibi birçok farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacak. Ayrıca çocukların proje kapsamında elde ettikleri bilgilerin kalıcılığını arttırmak için aileler sürece dahil edilerek, aile katılımı çalışmaları gerçekleştirilecek. Etkinlik, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Mersin Bilim Köyü'nde gerçekleştirilecek.

Alanında yetkin akademisyen ve öğretmenlerden oluşan proje ekibi ise şöyle: "Tarsus Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sezgin Aydın, Doç. Dr. Fatma Ulusal, Doç. Dr. Şerife Hülya Kurt, Doç. Dr. Seda Bapoğlu Dümenci, Öğr. Gör. Bağdagül Sarıdaş, Öğr. Gör. Şeyma Efendioğlu, Bilim Uzmanı Ahmet Yalkın; Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Neriman Aral, Prof. Dr. Figen Gürsoy, Dr. Sena Öz Tatacak; Ankara Yıldırım Beyeazıt Üniversitesi'nden Doç. Dr. Burçin Aysu; Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nden Bilim Uzmanı Emre Özel, Bilim Uzmanı Adem Özcan, öğretmen Hakan Özışık, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Bilim Uzmanı Müge Saklı, Bilim Uzmanı Seher Yaman, öğretmen Semra Uzunselvi, Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmen Turgay Kayıran."