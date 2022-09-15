Mersin Tarsus İlçesi'nde bulunan Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanı tarafından atama yapıldı.

Tarsus Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr.Orhan Aydın ,15 Eylül 2022 tarih ve 2022/484 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yeniden Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü görevine göreve atandı .

Rektör Aydın ,Resmi gazetede yayımlanan karar sonrası yaptığı açıklamada ;

'' Kuruluşundan bu yana, yeni akademik birimlerin kurulmasından fiziki altyapımız için sağlanan desteklere, her aşamada Üniversitemize ilgi ve desteklerinden ve yeniden bu göreve atanmamdan dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ederim. Desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz, ortaya koydukları vizyon ve projelerle bizleri daha da yüreklendiren ve yeniden atanma sürecimde güven ve desteklerinden dolayı YÖK Başkanımıza ve YÖK Üyelerimize teşekkür ederim.

Gök kubbede hoş bir seda bırakmak, Allah’ın rızasını ve milletimizin duasını kazanmak ve marifet için azimle çalışmaya devam '' dedi.