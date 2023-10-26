Mersin Tarsus Üniversitesi , bir Erasmus projesini daha başarılı ile tamamlayarak yurda döndü.

Koordinatörlüğünü Tarsus Üniversitesi’nin yaptığı ve Avrupa Birliği Ülkeleri arasından 5’i üniversite, birisi de teknoloji şirketi olarak toplam 7 ortağın bulunduğu STEM in Action Erasmus Projesinin son ulusötesi toplantısı Belçika VIVES Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Tarsus Üniversitesi'nden Proje Koordinatörü Ahmet Yalkın ve Doç. Dr. Şerife Hülya Kurt ile birlikte tüm ortaklardan temsilciler katıldı. Projenin fikri çıktıları arasında bulunan açık erişimli STEM eğitim kaynağı konusunda son düzenlemeler yapılarak 2023 yılı sonunda sitenin aktifleştirileceği bildirildi. Güncel eğitim yaklaşımları arasında dikkat çeken STEM eğitimi kapsamında hazırlanan uzaktan eğitim platformu sayesinde; okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğretmenleri ve akademisyenler bilgi edinerek sertifika alabilecekler.